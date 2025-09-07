声優・俳優・アーティストとして幅広く活躍する蒼井翔太と七海ひろきが、9月6日（土）、東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）で初のコラボライブ＜蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真＜KING SUPER LIVE 2024＞でT.M.Revolution×水樹奈々「Preserved Roses」を2人で歌唱したことがきっかけとなり、今年8月にコラボミニアルバム『METEORA