◇国際親善試合メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表が、約２年ぶりとなるアジア勢以外との対戦となったメキシコ代表との試合を０―０で引き分けた。好機を生かせず勝利こそ逃したが、ＤＦ陣に故障者が続出していた中、３バックの中央で先発したＤＦ渡辺剛が存在感を示した。右の板倉、左の瀬古とともに先発し、立ち上がりから