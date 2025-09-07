◇国際親善試合メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表、約２年ぶりとなったアジア勢以外との試合は、引き分けに終わった。ＤＦ板倉滉は右足首を痛め、途中交代するアクシデントがあった。この試合では右から板倉、渡辺剛、瀬古歩夢が３センターバックとしてスタメン出場した。３人ともが安定した守りでピンチの芽を摘んでいたが、