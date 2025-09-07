◆バレーボール男子強化試合第４戦（７日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦した。２セット連続で落とした日本。序盤は接戦の展開となった。５―４から宮浦健人が相手のブロックに食らいつき、高橋藍がつなぎ、石川祐希のスパイクを決める執念を見せた。互いに譲らず、１０―７から長い長