日本でも人気を集めた韓国ドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」で、ヘリの弟役を演じた俳優のチェ・ソンウォン（40）が、急性白血病の闘病生活を終え回復中の近況を報告した。 【写真】韓国ドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」 チェ・ソンウォンは8月30日、自身のSNSで「7月～8月」というコメントとともに、複数の写真を掲載。ミュージカルを観に行ったり、川辺でたそがれたりす