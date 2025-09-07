長野県佐久市の山中で7日に軽トラックが約150メートル下に転落しているのが見つかり、近くで男性の遺体が発見されました。警察が遺体の身元確認を進めています。 フロントガラスや荷台部分などが激しく壊れた軽トラック。警察によりますと7日午前7時ごろ、長野県佐久市協和付近の山中で「崖下に車両が転落している」と通行人の男性から警察に通報がありました。警察官が駆け付け確認したところ軽トラックが約150メー