40年近く活躍してきた211系、長野でもついに世代交代JR東日本が2026年度以降、新型車両E131系を長野総合車両センター（長野市）へ導入することを同社関係者が筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）に明らかにしました。これに伴い、中央本線や篠ノ井線、信越本線などで運行している国鉄時代の211系が置き換えられます。 【長野にも】これが「211系を置き換える電車」です（写真）211系は国鉄分割民営化の前年の1986年に営