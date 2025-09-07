右脚負傷からの1軍復帰を目指すソフトバンク・柳田悠岐外野手（36）が、9日からの中日戦（ナゴヤ球場）について「行きます」と同行することを明かした。小久保監督は2日に「今週1週間はファームで（2軍戦）となるかな。その先は今週終わってからですね」と話していたが、2軍調整は“延長戦”に入りそうだ。この日はウエスタン・リーグ、オリックス戦に「2番・DH」で出場し、3打数1安打だった。3回には先発・宮国の初球フォー