◇女子ゴルフツアーゴルフ5レディース最終日（2025年9月7日）最終ラウンドが行われ、ルーキーの荒木優奈（20＝Sky）が5バーディー、1ボギーの68で回り、ツアー初優勝を飾った。後半13番でバーディーを奪って単独首位に立つと、そのまま逃げ切り、36ホールの短期決戦を制した。初日に64をマークし、新人ながら自身5度目の首位発進を決めた。過去4度は2日目以降に崩れることが多かった。5月のブリヂストン・レディースでは首