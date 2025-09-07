大麻使用罪の年齢層別摘発件数大麻の使用罪が盛り込まれた改正麻薬取締法が昨年12月に施行されてから半年となった今年6月までに、都道府県警が使用罪を適用、摘発したのは385件（暫定値）だったことが7日、警察庁への取材で分かった。所持などを含めた大麻事件は4637件に上り、使用はうち1割未満。専門家は「思った以上に少ない。まだ改正法が捜査現場に浸透していないのではないか」と指摘した。交流サイト（SNS）を介し、若