新潟県を訪問している愛子さまが、防災活動のイベントに出席されました。【映像】愛子さま 防災活動のイベントに出席愛子さまは7日午前10時ごろ、新潟市内にある防災推進国民大会の会場に到着し、内閣府の審議官ら関係者の出迎えをにこやかに受けられました。その後、能登半島地震への支援の取り組みや課題などについてのセッションを聴講されました。愛子さまは、日本赤十字社でボランティアに関わる仕事をしていて、5月