ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が6日に自身のアメブロを更新。入院前に義家族に渡していた物についてつづった。この日、古村は「お義母さんのところでお世話になることが多かったため入院前にお渡していたポン太ノート」と切り出し「分かりやすかったみたいでこれは準備してて正解でした」と報告。「最近のポン太のお食事ポイントとかメモしてましたが役だったみたいです」と明かした。続けて「旦那も困ったときに