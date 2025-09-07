お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが5日に自身のアメブロを更新。単独ライブツアーの初日を迎えたことを報告した。この日、富澤は「今年も単独ライブツアーが池袋サンシャイン劇場で始まりました！」と報告。「台風の影響で電車が遅延したりもありましたが、無事開催することができました」と安堵した様子でつづった。続けて「年々早くなる月日や年齢による疲れと闘いながらネタを書き書き、稽古して本番初日。差し入