日本代表は９月７日、国際親善試合でメキシコ代表と対戦した。０−０のドローに終わったけど、良い試合だったと思う。ただ、内容を楽観視はできない。むしろ「勝てる試合を落とした」という厳しい見方で総括すべきだ。前半のハイプレスは確かに機能して、相手に自由を与えず、試合の主導権を握ることができていた。でも重要なのは、その優勢な時間帯に得点を奪えなかったという事実だよ。決定的なチャンスを逸した場面は、