アメリカ遠征中の日本代表は９月６日（日本時間９月７日）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と親善試合を戦い、押し込む時間帯が長かったものの、ゴールを奪えず、スコアレスドローに終わった。FIFAランキングでは日本の17位に対して、メキシコは13位。２シャドーで先発し、果敢に仕掛けて際どいシュートも放った久保建英は内容に満足しているようだ。「こっちの方が強かったと思うんで、そこは良かったです。もっと