プロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝マジックが6日の試合終了時点で「1」となり、最短できょう7日に優勝が決定する。【写真】阪神マジック1…道頓堀「串カツだるま」人形に変化道頓堀では、川へダイブしないように呼びかける。大阪府の吉村洋文知事は、自身のXで「串かつだるま（道頓堀店）の人形、なんで救命胴衣を着てるん？おかしいやん」と伝えた。そして「もし、今日、阪神タイガースが優勝しても、昔のカーネル