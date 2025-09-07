石破総理が辞任する意向を固めたことが分かりました。政権幹部によりますと、石破総理は辞任する意向を固め、きょう表明する見通しだということです。自民党では参議院選挙の大敗を受け、“総裁選の前倒し”の実施を求める書面の提出をあす（8日）に控えていますが、石破総理としては党の分断を避けるため、自ら身を引く決断をしたものとみられます。石破総理は昨夜、菅自民党副総裁や小泉農林水産大臣と会談。そして、きょう午後