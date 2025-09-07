日本代表ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）が、６日（日本時間７日）の国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）で好セーブを披露した。０―０の後半２３分。鈴木はＭＦエリック・リラのヘディングシュートを弾いてゴールを許さなかった。このワンプレーには、ＳＮＳ上には「鈴木彩艶まじですごい」「失点しそうな場面も鈴木彩艶の神セーブ」「鈴木彩艶のあのセーブがなかったら負けてたかもしれん」など賞賛の声が相次ぎ