◆国際親善試合メキシコ０―０日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。約２年ぶりにアジア勢以外との対戦となり、内容面では手応えをつかんだが、ゴールを奪うことはできなかった。＊＊＊先発し、後半２４分まで出場した久保建英は「引き分けてしまったことは残念かもしれませんが、内容を見ていたら問題ないかなと思いました」とチー