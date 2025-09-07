◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（７日・バンテリンドーム）巨人は追いつかれた直後の５回、勝ち越しに成功した。この回先頭の２番キャベッジが中日先発・松葉のスライダーをとらえて中前打で出塁。続く好調の３番泉口は二塁手・田中の、後ろ向きでキャッチする好プレーに阻まれたが、４番岡本が左前打で１死一、二塁とチャンスを拡大。先制の適時二塁打を放っていた５番・岸田が、カットボールを詰まりながら左前に運び、