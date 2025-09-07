◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の影響で中止され、２日間で２ラウンド３６ホールの短縮競技となった。３人の首位タイからスタートした２０歳のルーキー荒木優奈（Ｓｋｙ）が、好調の柏原明日架（富士通）に１打だけ競り勝ち、ツアー初優勝を飾った。２番でボギーが先行したが、そ