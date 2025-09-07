◆パ・リーグオリックス―日本ハム（７日・京セラドーム）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、４年連続２桁本塁打となる１０号ソロを放った。８月６日以来１か月ぶり、１０１打席ぶりの一発だった。１点リードの５回、２死走者なし。１ボール２ストライクと追い込まれながらも、オリックスの先発・山下の高め真っすぐを捉えた。貴重な追加点を生む一発に「福島が頑張って投げていますし、チームも３連敗は避けたい試合。追加点が