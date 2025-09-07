櫻井優衣 FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が６日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』でソロデビューをサプライズ発表。ソロデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」を初披露した。ステージ後には報道陣による囲み取材に応じた。ソロデビュー決定は、「人生で一番落ち込んでいた」時期に聞いたという。「自信がなかった