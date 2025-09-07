◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-楽天(7日、みずほPayPayドーム)楽天のボイト選手が2打席連続本塁打で二桁10号に到達しました。ボイト選手はこの試合に「3番・ファースト」で先発出場。第1打席は相手先発・松本晴投手の前に空振り三振でしたが、3回の第2打席では左中間に9号ソロを放ちます。さらに5回に迎えた第3打席では、2番手・上茶谷大河投手から再び左中間へ10号ソロ。ストレートを完璧にとらえ、本人も打った瞬間に確信す