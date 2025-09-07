血糖値が急上昇・急降下する現象の“血糖値スパイク”は、様々な病気を引き起こす恐れがあると言われています。甘いものが好きな人たちが、糖尿病予防のため「血糖値の変化を知りたい」と毎日計測した結果は…。簡単にできる“食習慣”の工夫もありました。■血糖値を計って生活習慣の見直しを糖尿病内科医山村聡院長「生活習慣を見直すきっかけにして」都内の内科クリニックを訪れた入江喜朗さん。腕につけているのは、持続血糖