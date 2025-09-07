次世代のスターを発掘するコンテスト「２０２６Ｍｒ．ＴＥＥＮＪＡＰＡＮ決定戦」が７日、東京・渋谷で初開催され、９人のファイナリストの中から、神奈川県出身の高校３年生、水戸虹一輝（ないき）さん（１７）がミスター・ティーン・ジャパンの初代グランプリに選ばれた。９人は自己ＰＲやパフォーマンス披露で最終アピール。水戸さんは自ら振り付けを考えたというヒップホップ系のダンスを披露した。幼少期に「仮面ライダ