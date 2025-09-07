「オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースが九回に悪夢のサヨナラ負けを喫して５連敗。山本由伸のノーヒットノーラン消滅から悲劇の敗戦となったが、ＭＬＢ公式はＸで異例とも言える２１分間の動画を公開した。山本がノーヒットノーランを目指して九回のマウンドに上がるところから動画はスタート。簡単に２死を奪い、快挙目前の球場は異様な空気に包まれた。あと１死のところでホリデイに右中間へ