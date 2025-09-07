私（フクシマナツキ、40代）は2児の母。新卒入社したメーカーで正社員として働いています。夫（スバル、40代）は別会社の正社員です。私の勤め先は数年前から人手不足が続いており、パートの募集枠を増やしています。年齢に関係なく積極的に採用することが増え、最近は初めて70代のパートさん（ヨシムラ）を採用しました。私はヨシムラさんの教育係になりましたが、ヨシムラさんは一向に仕事を覚えず、私の仕事に支障をきたしてい