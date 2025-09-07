JR西日本は、山陰エリアであす（8日）未明から明け方にかけて大雨が見込まれていることから、岡山駅と出雲市駅の間で特急やくも1号～8号の運転を取りやめることを決めました。運転再開は決まり次第発表するということです。 運転を取りやめるのは以下のとおりです。【岡山⇒出雲市方面】・やくも１号岡山駅～出雲市駅間・やくも３号岡山駅～出雲市駅間・やくも５号岡山駅～出雲市駅間・やくも７号