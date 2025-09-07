°úÂà¤«¤é10Ç¯¡¢º£¤â¸½Ìò´¶¤¬...PRIDE¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö10ÉÃ¤ÇÁ´¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤â¿ÍÀ¸¤â¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ä¾­Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤äÊª»ö¤Ë¡¢»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»þ´Ö¤ò´ÉÍý¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎÉ¤¤·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸