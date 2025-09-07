元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈さんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。母親の体調について綴りました。 【写真を見る】【 丸山桂里奈 】母が「急に脳梗塞になっちゃって」現況を告白「より色んなことが大変になって」丸山桂里奈さんの夫は、元サッカー日本代表ＧＫの本並健治さん。夫婦の間には愛娘がいます。現在、両親と同居しているという、丸山桂里奈さんは「それこそお父さん元々病気があっ