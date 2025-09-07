◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(7日、バンテリンドーム)中日の細川成也選手がホームランを放ち、1-1の同点に追いつきました。巨人とのカード第3戦。1点を追う中日は4回、細川選手が巨人先発・横川凱投手の投じた高めのストレートを捉えました。ライト方向に飛んだ打球はそのままフェンスオーバー。見事な同点ホームランとなりました。細川選手は直近の5試合で4本の本塁打を記録。この1本で今季17号とし、DeNA・牧秀悟選手を抜いて