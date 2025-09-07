◇MLB パドレス10ｰ8ロッキーズ（日本時間7日、クアーズ・フィールド）パドレスがロッキーズ戦で勝利を飾り、ナ・リーグ西地区で首位を争うドジャースとのゲーム差を「1」に縮めました。前日6日(日本時間)の試合では、ロッキーズの投手陣を前に完封負けを喫したパドレス。しかし、この日は2回に死球とヒットでノーアウト満塁をつくると2者連続タイムリーで3点を奪います。さらに1アウト2、3塁の場面で1番フェルナンド・タティスJr.