気象台は、午後3時11分に、大雨警報（土砂災害）を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・村上市に発表 7日15:11時点下越では、8日朝まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報【発表】・土砂災害8日朝にかけて警戒・浸水8日未明から8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm