弁護士で元大阪府知事の橋下徹氏が７日、コメンテーターを務める「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（フジテレビ系）に出演し、翌日に控える自民党総裁選前倒しの署名に賛成を表明した元三重県知事で、党選対副委員長を務める鈴木英敬衆院議員に直球をぶつけた。総裁選前倒しの署名提出を８日に控え、鈴木氏は番組内で提出する意思を示した。番組キャスターの松山俊行氏から「政治とカネの問題をそもそも作ったのは旧安倍派を中