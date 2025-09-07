【今週グサッときた名言珍言】カズレーザーがハイスぺ芸人レース独走へ 新妻・二階堂ふみの“お墨付き”「無邪気ですね。子どもみたい」（ヨネダ2000・愛／NHK「アイカタ」8月25日放送）◇◇◇2021年の「THE W」（日本テレビ系）決勝が、初めての地上波テレビ出演、翌年には結成2年で「M-1グランプリ」（テレビ朝日系）のファイナリストとなり、大きな話題を呼んだ女性コンビ・ヨネダ2000。その決勝では、審査員が「