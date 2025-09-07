【小沢コージ クルマは乗らなきゃ語れない】【写真】日産がシン・オシャレ路線&クラストップ連発の新型ルークス発表！すわ、キューブの再来か？ホンダ プレリュード（車両価格：￥6,179,800円／税込み）◇◇◇バブル世代には懐かしいクルマが復活した。9月5日、24年ぶりに発売されたホンダの6代目プレリュードだ。1978年に初代が登場、リトラクタブルヘッドライトとフェラーリより低いボンネットを持つ2〜3