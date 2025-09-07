【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。約２年ぶりにアジア勢以外との対戦となり、内容面では手応えをつかんだが、ゴールを奪うことはできなかった。得点こそ生まれなかったが、右ウィングバックで先発したＭＦ堂安律は「この完全アウェーで、圧で押し負けない、特に前半は強度で圧倒し、大きな収穫があった」と手応え。守備では堂安の積