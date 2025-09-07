女子サッカー元日本代表「なでしこジャパン」で２０１１年ドイツＷ杯優勝メンバーの澤穂希さんが誕生日に幼少期ショットを公開した。澤さんは誕生日の６日に自身のインスタグラムを更新。「私事ですが…本日９月６日、１つ歳を重ねレベル４７になりました」と記し、赤ちゃん時代の写真をアップ。「私の事を命懸けで産んでくれた母、育ててくれた両親をはじめ、兄、友人、戦友、家族、夫、娘、応援して下さるファンの方（いる