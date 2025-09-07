◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯最終日（2025年9月7日関空アイスアリーナ）アイスダンスのFDが行われ、RD6位の“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が98・25点をマークし、合計161・06点で6位となった。8組が出場した中、RDに続いてFDも6位のスコア。「手応えは良かったけどスコアがついてきていない」と森田が言えば、吉田は「この大会で課題が見つかった。修正