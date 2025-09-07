千葉県の西船橋駅で女子高校生のスカートの中を盗撮しようとしたとして、市役所職員の男が逮捕されました。船橋市役所職員の隈部拓人容疑者（31）は、5日夜、JR西船橋駅のエスカレーターで、女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした疑いがもたれています。近くいた男性が盗撮行為に気付き、容疑者に声をかけ身柄を確保したということです。隈部容疑者は調べに対し「以前から女性のスカートの中を見てみたいと