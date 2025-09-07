山下達郎が、2年ぶりとなるニューシングル『オノマトペISLAND／MOVE ON』を11月5日にリリースする。 （関連：山下達郎、VULFPECK、VAMPIRE WEEKEND……例年以上の盛り上がり見せた『フジロック'25』名シーンを振り返る） 今作はダブルA面シングルとなり、1曲目に収録される「オノマトペISLAND」は、Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード（5～8話）の主題歌。晴れやか