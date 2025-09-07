バレーボール女子の「世界選手権（2025世界バレー）」は7日、タイのバンコクで3位決定戦が行われる。世界ランキング5位の日本は同2位のブラジルと対戦する。前日トルコとの準決勝に敗れたチームが15年ぶりの表彰台をかけて難敵と対する。 ■VNLでは2敗を喫した強豪との戦いへ 日本開催で行われた2010年大会以来となるメダル獲得を目標に掲げたなか、フェルハト・アクバシュ監督に率いられたチー