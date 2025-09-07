国際親善試合が6日（日本時間7日）に行われ、日本代表はメキシコ代表と対戦し、0−0のスコアレスドローに終わった。試合後、DF板倉滉（アヤックス／オランダ）がインタビューに応じた。この試合に先発出場した板倉だったが、右足首付近を痛めた影響で60分に途中交代を余儀なくされた。状態が心配されているなか、板倉は試合後「あの時は痛かったのでやめましたけど、今終わった感覚はだいぶいい感じです」と大きな問題ではない