シンガポール華字メディアの連合早報は4日、南米のブラジルについて、「中国にとって世界3位の投資先として浮上」とする記事を掲載した。ロイター通信の報道として伝えたところによると、ブラジルは中国にとって世界3位の投資先として浮上したことが、シンクタンクのブラジル・中国ビジネス委員会（CEBC）の調査で分かった。両国の外交関係強化を受け、昨年はブラジルの各分野に42億ドル（約6216億円）の投資が集まった。中国企業