【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（9月6日・日本時間7日／ボルチモア）【映像】大谷にチャンス繋ぐ!! 完璧バントの瞬間急遽の先発出場となった"第3の男"が4連敗中のチームの期待に応える活躍を見せた。大谷翔平投手の在籍するドジャースは敵地ボルチモアでオリオールズと対戦。ここまで4連敗中と苦戦を強いられている中、ロートベット捕手が低迷するチームに勢いづけるプレーを見せた。ドジャース・山本由伸投手、オリオー