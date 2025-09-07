【国際親善試合】メキシコ代表 0−0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】三笘薫の「天才的クライフターン」サッカー日本代表のMF三笘薫が、超絶的なテクニックでスタジアムを沸かせた。アメリカ遠征中の日本時間9月7日、カリフォルニア州でメキシコ代表と対戦し、0−0で引き分けた。2026年ワールドカップ開催国との貴重な国際親善試合で、残念ながらゴールは奪えなかった。しかし、左WBで先発した三