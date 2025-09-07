韓国で２０１３年にデビューし、「ＢａｄＧｉｒｌ」「ＰｒｅｔｔｙＰｒｅｔｔｙ」などの楽曲で人気を博した５人組ガールズグループ、ＬＡＤＩＥＳ’ＣＯＤＥ（レディースコード）のメンバー・クォン・リセさんが交通事故でこの世を去って、７日で１１年が経った。２３歳という若さだった。ＬＡＤＩＥＳ’ＣＯＤＥは１４年９月３日、大邱（テグ）で仕事を終え車でソウルに戻る途中、京畿道（キョンギド）の嶺東（ヨンド