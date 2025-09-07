あらゆるものの値上げが続くいま、預貯金や株などの総額「貯蓄額」を聞き取り調査。貯蓄が貯まる理由とは?また、海外との差も徹底取材しました。■みなさんの貯蓄額は?30代の単身・共働き世帯に聞いてみた物価高の中、皆さんどれだけ貯蓄しているのか?街角で徹底調査！まず出会ったのは、30代の男性。医療関係の会社員で、月給の手取りは24万〜25万円ほど。では、貯蓄額は?30代「大体70万円ぐらいあるかな〜っていうところだと思