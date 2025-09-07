メキシコ戦の出場メンバー17選手を5段階査定日本代表（FIFAランク17位）は現地時間9月6日、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表（同13位）と親善試合を行い、0-0のスコアレスドローに終わった。出場した17選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定する。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇＜GK＞■鈴木彩艶（パルマ）＝★★★★☆後半23分には警戒